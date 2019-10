Horóscopo para el 25 de octubre de 2019

Aries

La jornada se desarrollará más lentamente, y está bien que sea así porque eso te permitirá estar más atento a lo que haces y no derrochar tu energía actuando impulsivamente.

Tauro

Estarás más sensible, soñador y creativo y el arte será un buen medio para expresarte. Al final del día, no trabajes mucho y crea un ambiente adecuado para poder relajarte.

Géminis

No te preocupes si no reconocen tu trabajo porque lo que contará es cómo te sientes tú respecto a él. Esta noche, no te enzarces en conversaciones que te alterarían.

Cáncer

Buen día para contactar con tus amigos, sobre todo con los que sientas que compartes ideales y filosofía de vida. Explícales tus proyectos porque te ayudarán a concretarlos.

Leo

No te saltes pasos y actúa con mucha cautela, llegarás más lejos y antes. Sigue tu intuición y no lo que te digan los demás. Por la noche, tenderás a la tozudez y el enfado.

Virgo

Frena un poco tu actividad y date un tiempo para reflexionar y poder entender mejor algunas cuestiones que te preocupan. De esta manera, actuarás más sabiamente.

Libra

Es importante que te sientas más seguro en tus asuntos financieros. Por eso, es posible que busques algún tipo de asesoramiento. Esta noche será muy romántica y apasionada.

Escorpión

Lo que te hará feliz es estar a gusto con los demás, expresar tus sentimientos y hacer que las relaciones funcionen. Eres directo y luchador, pero también cariñoso y sensible.

Sagitario

Es un día para trabajar sin prisas pero sin pausa. Así, todo saldrá a la primera y de forma segura y acertada. Tu salud se beneficiará de una mejor alimentación.

Capricornio

En el amor, estarás más seguro de tus sentimientos y darás pasos para afianzar una relación. Dedica más tiempo a tus amistades porque ahora las necesitarás más que antes.

Acuario

Te irá mejor con tu familia si tratas de crear un clima más amable y conciliador. A veces, hay que hacer un esfuerzo para poder entender las motivaciones de la otra persona.

Piscis

Hoy, en vez de dejarte llevar por tus sueños, trata de ser más realista. Así organizarás tus ideas y gestionarás tus asuntos de una forma muy práctica y provechosa.