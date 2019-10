Horóscopo para el 24 de octubre de 2019

Aries

Si provocas una sonrisa en los demás, todo irá sobre ruedas. Es mejor que hoy utilices el sentido del humor para enfrentarte a cualquier asunto. Reírse de uno mismo es algo muy sano, pruébalo y lo comprobarás.

Tauro

La Luna llena hoy en tu signo va a impulsar tus deseos de decirle a una persona lo que piensas de verdad sin callarte nada. No es demasiado buena idea, sobre todo si lo haces de una manera tajante o brusca.

Géminis

Quizá debes rebajar un poco la intensidad con la que te estás tomando un proyecto profesional que desde luego es muy importante para ti, pero no debes llegar a entrar en una espiral de estrés y agotamiento mental.

Cáncer

Algunas de tus vivencias pasadas las guardas como un tesoro en tu espíritu y eso no es negativo porque son buenas, pero debes vivir más el presente y menos el pasado, por maravilloso que fuera. Tu día es hoy y así debes sentirlo y vivirlo.

Leo

No te vendrá mal experimentar cosas nuevas, ya sean aprender un idioma o empezar un deporte o una afición que siempre te ha atraído. Todo eso va a poner a funcionar tu mente y te llenará de energía positiva.

Virgo

Dicen que el tiempo pone cada cosa en su sitio, pero lo mejor es que aclares un malentendido con un amigo o un compañero de trabajo cuanto antes. Pon las cosas claras, explica tu verdad y escucha lo que te digan.

Libra

Si has salido hace poco de una relación, no te precipites en buscar la siguiente de manera inmediata. Es mejor que busques calma interior y cuando tengas claro lo que buscas, entonces deja fluir tu corazón con la vida.

Escorpión

Hoy, y después de mucho tiempo, una persona cercana te va a decir algo que no te esperas. Será una sorpresa porque lleva años pensando eso de ti y tendrás que reaccionar con la mayor calma y empatía posible.

Sagitario

Dale la razón a esa persona, quizá tu pareja, que hoy se empeña en demostrarte que has cometido un error o que no estás suficiente tiempo con ella. Tú sabes que no le falta razón y que es verdad.

Capricornio

En la convivencia, ceder es importante y hoy lo tienes que tener muy claro para crecer junto a tu pareja o tu familia. Ahí donde estás hay amor, pero también responsabilidades y eso es algo que te pesa mucho.

Acuario

Tienes hoy actitud de renovación, de búsqueda de nuevas experiencias y es porque todo lo que signifique futuro te interesa. Verás cómo no anda lejos un proyecto bastante innovador. Pero tendrás que trabajar mucho y eso lo debes de tener claro.

Piscis

Das un paso para saber qué sucede con una relación que parece que no está demasiado clara y eso te produce inseguridad. Pero no debes quedarte en la superficie, lo importante es saber lo que deseas de ella.