Horóscopo para el 23 de septiembre de 2019

Aries

Le dejarás claro a esa persona que jamás ha aportado confianza hacia ti, que puedes hacer todo lo que desees en tu vida. No vas a rendirte nuevamente porque ya tienes clara tu meta.

Tauro

Le has generado daño a tantas personas por causa del comportamiento que tienes. Ya es hora de enmendar tus errores, no puedes permitir que las cosas se volteen de tal manera.

Géminis

Has estado siendo bastante crítico con la persona a la que aprecias tanto porque sabías que podía aspirar a más de lo que había conseguido hasta ahora. Confías mucho en sus posibilidades.

Cáncer

No dejes que nadie te haga sentir que eres mediocre en el trabajo, tú sabes perfectamente lo que vales, así que demuéstrale a los demás de una vez.

Leo

Algo que te inquieta es que no confíen de ti, que tu pareja no crea un 100% en lo que dices cuando tú entiendes que jamás le traicionarías si estás enamorado de esa persona.

Virgo

No estás actuando correctamente si piensas que con agresividad las personas a tu alrededor se van a convertir en quien tu quieres. No es forma de cambiar de los demás, no funcionará.

Libra

Has vivido de excesos últimamente y eso te ha generado algunos problemas, pero también bastante diversión. No puedes negarte a algo así, es demasiado tentador para ti, te gusta mucho divertirte seguido.

Escorpión

Nunca antes te habías sentido tan cómodo en un trabajo antes. Tal vez sea demasiado pronto, pero sientes que definitivamente es el lugar donde permanecerás, te sientes parte importante de ese trabajo.

Sagitario

Has llegado a entender que las decepciones son parte de la vida y ya no las sufres tan profundamente como antes. Tienes claro que no son para tanto, y que el tiempo cura todo.

Capricornio

No vas a dedicar sonrisas falsas a todas esas personas que no soportas en el trabajo. Te han demostrado que no se puede confiar en ellas y no lo haces.

Acuario

Cuidado con una persona que te miente creyendo que estás confiando en todo lo que te dice, pero parece no conocerte bien, porque solamente le sigues el juego para ver qué tan lejos llega.

Piscis

Te resulta muy complicado poder recuperarte de tu última decepción laboral, pero obsesionarte con eso no te llevará a nada. Solamente aprende de esa experiencia y deja de culparte, es lo mejor.