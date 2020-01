Horóscopo para el 23 de enero de 2020

Aries

No te emociones con experiencias pasadas, y no te aventures a cosas demasiado novedosas. Escucha las opiniones de los demás e intenta ver el lado positivo de las cosas.

Tauro

Hay cosas que debes comprender mejor en tu manera de ser y mejorarlas para relacionarte mejor. Vigila el entorno, no dejes que haya sorpresas que, hoy, podrían llegar a resultarte desagradables.

Géminis

Mal comienzo del día en todos los aspectos, parece que todos se han puesto de acuerdo en amargarte la vida. Aguanta porque va a ser muy pasajero.

Cáncer

Sigues encontrándote inspirado y deberías sacar tus sentimientos hacia el exterior con más energía. No vas a hacer el ridículo, todo lo contrario, puedes pasar a ser el centro de atención.

Leo

Procura no cometer excesos, debes atender las cuestiones del mundo laboral y tu cuerpo no está para demasiadas alegrías. No abuses del alcohol en estos momentos.

Virgo

Experimentarás una gran paz dentro de tu hogar. Los cambios positivos que se están produciendo colaboran a ello. En el trabajo encuentras caminos que te ayudarán a conseguir los objetivos.

Libra

Intenta convencer a tu pareja para darse un respiro y hacer alguna salidita. Hoy tienes facilidad de palabra, y probablemente lo conseguirás. Además, no te arrepentirás de haber dado este paso.

Escorpión

En ocasiones las rutinas y costumbres son buenas consejeras en la resolución de ciertos asuntos en los que no tienes demasiada experiencia, súbete a ese carro. Lleva cuidado en los cortos desplazamientos en el día de hoy.

Sagitario

Nuevas experiencias te esperan y quizá te cruces con alguien que posteriormente llegará a ser muy importante en tu vida. Presta atención hoy a los horarios y a los medios de transporte.

Capricornio

En ocasiones te preocupas demasiado de la opinión que los demás puedan tener de ti. Incluso a veces puedes llegar a bloquearte en tu toma de decisiones. No puedes seguir dependiendo de tus sospechas y prejuicios.

Acuario

Reflexiona acerca de tus obligaciones, toma la iniciativa y resuelve tú mismo las cosas que sean de tu competencia. Dejar para otros los problemas es una actitud de temor que no te lleva a nada.

Piscis

Debes retomar asuntos pendientes y evitar que se enquisten. Lleva cuidado, algún compañero quiere pasar por encima de ti, no es necesario discutir, sino darle en las narices con buenas artes.