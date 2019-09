Horóscopo para el 21 de septiembre de 2019

Aries

No tengas la menor duda de que fomentar nuevas relaciones de amistad favorece tus intereses de todo tipo, tanto los personales como los profesionales. Acepta cualquier invitación a salir y fomentarlas en reuniones sociales. Será divertido.

Tauro

Si te lo propones, y lo haces en muchas ocasiones, jugarás a la seducción hoy, más bien esta noche. Te gustará fantasear con aventuras sentimentales o romances que están al alcance de la mano y lo que es cierto es que lo puedes pasar muy bien. Pero recuerda que solo es juego, no compliques a nadie.

Géminis

Las cosas sencillas que te rodean serán hoy las que más satisfacciones te den si sabes valorarlas adecuadamente. Deja aparcada alguna obligación en el hogar, al fin y al cabo será reconfortante no estar todo el día sin parar y lo puedes hacer en otro momento.

Cáncer

Estarás algo preocupado o preocupada por los hijos porque has perdido una fuente de información importante para solucionar asuntos relacionados con ellos o con sus estudios y eso te preocupa, sobre todo si se trata de tecnología y redes sociales. Pero serás capaz de volver a tenerlas.

Leo

Estarás tranquilo y risueño porque se soluciona las gestiones que tenías entre manos y puedes ya tomar decisiones sobre el hogar o la economía que antes dudabas porque te parecía que no te cuadraban las cuentas. Hoy gastarás un poco de más, pero no debes preocuparte.

Virgo

Descansa y no derroches la energía que sentirás hoy en algo que no sea verdaderamente importante. Canalízala en momentos especiales con la pareja o la familia organizando una fiesta sorpresa que va a encantar a todos o una cena romántica y muy especial.

Libra

Tu humor se tambalea bastante por un hecho que te disgusta desde hace algún tiempo, pero no estarás dispuesto a contarle a nadie todas tus preocupaciones y eso hará que alguien piense que estás muy cerrado y antipático. Deberás demostrarle que no va con él o con ella.

Escorpión

Será una jornada muy amena en la disfrutarás de tus aficiones, en especial si están relacionadas con lo artístico o la cultura en general porque es un tiempo de ocio que te apetece mucho y en el que habías puesto mucha ilusión desde hace varios meses.

Sagitario

A pesar de ser un fin de semana, sería muy conveniente para ti organizar tu tiempo de manera más racional porque intentas llegar a todo, las obligaciones y el ocio y eso no es lo mejor; no le conviene a tus nervios y puede generarte mucho estrés. Ojo.

Capricornio

Hoy todo se confabula para que puedas descargar responsabilidades y no tengas tanto agobio con ciertos temas que debes resolver cuanto antes y más si estás trabajando. Eso no significa que descargues en otros esas responsabilidades, pero sí que lo llevarás con más tranquilidad.

Acuario

Tendrás algún sobresalto con un tema relacionado con casas o propiedades, y más si están lejos de tu lugar habitual, de tu ciudad. Eso puede significar un gasto sobrevenido o que tengas que hacer un viaje para ver con tus propios ojos lo que ha sucedido.

Piscis

Has dado una noticia personal a alguien que se ha sentido bastante dolido por ella. Quizá esperaba otra cosa de ti y se siente triste, aunque no te va decir nada del asunto. No te extraño si notas un cierto alejamiento. Se le pasará dentro de poco, pero se lo más amable posible.