Horóscopo para el 18 de enero de 2020

Aries

Ya le advertiste a ese amigo de lo que le podía pasar, te lo decía tu intuición, pero no te hizo caso. Ahora tendrás que aguantar sus penas.

Tauro

Has dejado de pasar desapercibido en el trabajo, ahora estás dispuesto a demostrar lo que vales y que mereces estar justo donde estás.

Géminis

No puedes seguir permitiendo que tu doble personalidad afecte tanto a tu relación, acabarás perdiendo a tu pareja.

Cáncer

No necesitas verte rodeado de muchas personas, lo que necesitas de verdad es que tus amigos estén a tu lado. Te sientes solo.

Leo

Tus ansias de libertad te están impidiendo sentirte cómodo en ese puesto de trabajo. Tienes la sensación de que te vigilan constantemente.

Virgo

Estás enamorado de esa persona, pero tienes miedo a decírselo. No sigas ocultando algo así, tienes que ser sincero con él o ella.

Libra

Esta vez no has podido cumplir tu palabra y te sientes muy mal. Te has esforzado al máximo y esa persona lo sabe, no sigas torturándote.

Escorpión

Nunca vas a olvidar lo bien que se han portado tus compañeros de trabajo contigo, es muy importante para ti que hayan estado a tu lado.

Sagitario

No has encontrado a la persona correcta, por eso no te lanzas a los brazos de ninguna otra, no te conformas con cualquiera.

Capricornio

Hay ciertas personas que se esfuerzan demasiado contigo y no entiendes que cuando alguien no te cae bien, no puede hacer nada.

Acuario

Estás dispuesto a luchar hasta el final por esos objetivos que tienes en el trabajo aunque supongan dejarte la piel. No quieres rendirte.

Piscis

Ya no tienes miedo a comprometerte para siempre con esa persona porque te has dado cuenta de que es la adecuada. Es perfecta para ti.