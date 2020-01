Horóscopo para el 12 de enero de 2020

Aries

Pasarás un día estupendo, muy activo, con diversión y buena energía. Lo mejor será salir de casa y explorar nuevos lugares. También las actividades culturales te gustarán.

Tauro

Elige entre qué actividades son buenas para ti y cuáles no. No hagas nada que no quieras por complacer y piensa más en ti. Lo pasarás bien disfrutando del arte.

Géminis

Tu vida social se anima y cultivar la amistad será lo más importante, sea quedando con tus amigos o yendo a algún acontecimiento social para conocer nueva gente.

Cáncer

Es un buen día para comprarte ropa y cosas que te embellezcan y mejoren tu imagen. Hoy estarás muy activo y te gustará liderar en tu grupo de amigos y tu familia.

Leo

Será un buen plan pasar este día con alguien especial. Estarás romántico y serás encantador en el amor. Los viajes serán divertidos y estarán llenos de acción y aventura.

Virgo

Si quieres cambiar cosas en tu hogar, la decoración o la organización, hazlo hoy. Serás rápido y lo harás con gusto. Déjate llevar por tu intuición para saber en quién confiar.

Libra

Es un día de mucha actividad social y de reencuentros con amistades o familiares. Con tu pareja, la sinceridad será muy importante para que la relación vaya por buen camino.

Escorpión

Después de atender tus obligaciones, prioriza tu salud y encuentra maneras de mejorarla pasándolo bien al mismo tiempo: ejercicio, masaje, aire puro, comida sana…

Sagitario

Te rodearás de gente divertida y lo pasarás muy bien. Disfrutarás mucho de estar con la familia. En el amor, puedes conocer a alguien especial que despertará tu interés.

Capricornio

Organizar algún encuentro familiar o con tus amigos en tu casa es una buena opción para entretenerte hoy. Eso sí, procura no hablar de temas que puedan levantar ampollas.

Acuario

Te gustará hacer trabajar a tu mente con la lectura, el estudio, haciendo crucigramas o escuchando una conferencia. También, salir de casa y realizar un viaje.

Piscis

Estarás muy alegre y con ganas de socializar y entretenerte. Perderás el interés rápidamente si no te estimula lo que hagas, así que buscarás hasta encontrar el plan ideal.