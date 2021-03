¡Qué no le dé seguidillo! Vaya a los mariscos con Ezequiel

FRESNILLO. – Pa’ esta temporada de calor, lo mejor es ir a echarse unas tostadas de ceviche con el buen Ezequiel, quien tiene más de 25 años en este negocio. Por ello, el que sabe de cócteles de mariscos es él.

Que no le digan que no le cuente, porque a lo mejor le mienten y si hablamos de mariscos, pues le pueden mentir peor que la tóxica y no lo decimos por su novia.

Lo decimos porque si no sabes de esto, te da una buena infección de estómago.

Así que si no quiere la intoxicada de la vida vaya con el buen Ezequiel Zambrano Martínez, a quien nadie le gana en el manejo de los alimentos y pues su mero mole son los mariscos.

Pal’ pulpo, camarón y otros menesteres del mar al fresnillense nadie le gana, pues le sabe de todas, todas, pa’ ver cuál está bueno y cómo prepararlo y que no le dé la maldición coreana.

Lo anterior, porque desde muy chico tuvo la oportunidad de enseñarse a prepararlos, desde los clásicos cócteles hasta las deliciosas tostadas con aguacatito y salsa Valentina, qué te hace querer más.

Famoso por su buena mano

Con clientes tanto de la cabecera municipal como de varias comunidades, don Ezequiel afirmó sentirse orgulloso de su trabajo, porque además de darle de comer al hambriento, con eso mantiene a la familia.

Es así que todos los días lo verá a un costado de la pista de motocross, donde despacha sus mariscos hasta las 5 de la tarde, así que ya sabe a dónde ir a curársela (pues me han dicho que funcionan pa’ la cruda).

Don Ezequiel siempre tiene ceviche, pues uno de los preferidos de los fresnillenses, quienes están harto acalorados y como ya se siente la sagrada Primavera, pues con más razón: ¡hay que ir!

Además, afirmó que cuando hace su trabajo nada le parece difícil, ya que lo hace con el mayor de los gustos; sin embargo, la venta es baja por la pandemia.

Aunque, don Ezequiel no pierde la esperanza, pues ya viene Semana Santa, tiempo de calor y de no comer carne roja. Por ello, confía que se mejore la situación con la Semana Mayor.

Asimismo, dijo que agradece la preferencia de sus clientes, quienes los siguen a dónde ande, pues asegura que para todos sale el Sol y por ello hasta la competencia tendrá comensales, primero Dios.