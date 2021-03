Miguel Ángel, el devorador de navajas

ZACATECAS.- Miguel Ángel Pacheco Sánchez es uno de los artistas callejeros que segurito usted ha visto en los cruceros, ganándose la vida haciendo actos de circo en la calle, para entretenerlo en lo que usted va al trabajo.

Si usted va al cruce de las avenidas González Ortega y Juárez en el Centro Histórico, ahí se ubica entreteniendo a los automovilistas que esperan el verde del semáforo mostrando cómo el joven se come un filero.

Miguel a sus 20 años, ha encontrado en las calles el sustento para que a su familia no le falte nada, además de que así él puede pagar los gastos de sus estudios, pues actualmente está por terminar la preparatoria.

Miguel tiene un sueño y está luchando para conseguir sus objetivos al ingresar a la carrera de Químico Fármaco Biólogo.

Además de que es padre de familia y tiene a su cuidado un hijo de seis meses que permanece a lado de su madre mientras Miguel sale a ganarse el “pan” a las calles.

Miguel comentó que desde hace dos años se dedica a ofrecer estas presentaciones en los semáforos y que antes aprendió las técnicas gracias al personal del circo Atayde Hermanos en una ocasión que estuvieron en Zacatecas.

A mí me enseñaron los hermanos Atayde, pero aun así he tenido accidentes con machetes, mira esta cicatriz que tengo en la cabeza y también en mi garganta he tenido cortaditas, por eso a veces se me va la voz”.