Lola Pacheco es la mejor para vestir a la escaramuza

VALPARAÍSO. – Uno de los deportes tradicionalmente mexicanos es la charrería, y en ella algo que llama mucho la atención son los ajuares de los charros y, sobre todo, las escaramuzas, un traje especial que Dolores Pacheco Herrera sabe hacer muy bien.

Desde hace unos 14 años, doña Dolores se dedica a ser una de las mejores costureras, pues los trajes de este tipo sí que tienen su chiste y no cualquiera los realiza.

Según nos cuenta la doña, desde muy chica, a ella le gustaba esto de realizar vestimentas y ahí de empezó haciendo vestidos para sus muñecas, hasta que con los años llegó a hacer ropas para la gente.

Y es que doña Lola aprendió solita a hacer todo lo que ella sabe hacer, pues echando a perder y aprendiendo de sus errores, de modo que ya es toda una institución en lo que hace.

Y es que no solo hace esto por el dinero, lo hace sobre todo por el gusto ver cómo a sus clientes se les hace una sonrisa luego de ver sus pedidos terminados.

Doña Dolores es originaria de Valparaíso y es conocida por sus clientes y amigos como Lola Pacheco, ella en un inicio tenía a la costura como uno de sus hobbys favoritos, pero ahora ya es su principal trabajo.

A pesar de las dificultades, la doña sale adelante debido a su pasión y a su sueño hecho realidad:

Este trabajo la apasiona, pues disfruta mucho de crear y diseñar vestidos complicados con los que echa a volar su imaginación y su talento.

Y, así como la ve no se dedica nomás a crear sus vestidos, pues también hace su trabajo como ama de casa, de modo que si tiene tiempo libre es para trabajar en esto que ama.

Según cuenta, no solo es muy conocida en la región, pues los encargos que le hacen vienen de otros lugares, hasta de Estados Unidos: ¡Qué chulada!

Doña Lola es capaz de hacer de todo, si le pide algo puede hacerle vestidos de fiesta, de gala, escaramuza, vestidos de novia o ropa formal e informal que, ella misma, en ocasiones, modela en Facebook.

Tal como nos cuenta doña Lola, este trabajo es como un juego y ella bien que le gusta estar haciendo ropas:

Mi método es el más sencillo que he conocido, se me da como un juego de niña aprendiendo junto a mamá… Más tarde me casé y la gente me fue buscando en casa, hasta el día de hoy, gracias a Dios”.