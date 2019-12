¡Llévele, llévele! Francisco ofrece lo mejor en fruta

FRESNILLO.- Desde que era pequeño Francisco Javier Toribio Mijares ha conocido que trabajar y hacerlo bien es lo mejor, por ello hoy ofrece variedad de fruta picada de calidad y de temporada.

Desde los 6 años, Francisco Javier ayudaba a su papá en la venta de ajo y limones, con ello se empezó a familiarizarse con la calidad en frutas y especias.

El padre de Francisco siempre le inculcó que “el que madruga dios le ayuda” y si vas a hacer algo se hace de la mejor manera.

“Desde niño me gusta vender y es un oficio que me heredó mi papá, fue lo que él me enseñó y es lo que he practicado desde hace muchos años”, añadió.

En ese sentido quiso no solo vender ajo y limones, por ello empezó a seleccionar lo mejor en fruta y venderla picada.

Lo anterior porque muchas veces la gente busca algo saludable para empezar su día, para llevársela al trabajo o para el antojito de la tarde.

Dedicación de principio a fin

Francisco Javier inicia sus actividades a las 6 de la mañana, hora en que prepara su carrito para vender una amplia variedad de frutas, procurando que sean las de temporada y de la mejor calidad.

Luego termina su jornada a las 6 de la tarde, momento en que se preocupa que su carrito quede limpiecito, pues la higiene es una de las características de su trabajo.

Francisco agregó que vender alimentos tiene una gran responsabilidad, pues debes saber cómo manejar las frutas para que tengan el mejor de los sabores cuando sus clientes los comen.

Por ello, siempre procura limpiar su carrito todos los días, lavar sus frutas antes de picarlas y que no estén ni verdes ni pasadas de maduras, pues tendrán un mal sabor y sus compradores no regresaran.

La mejor propaganda:

los clientes

Francisco explicó que anteriormente ofertaba sus alimentos en el Jardín Obelisco; pero a partir de esta administración se ha cambiado a la avenida Juárez.

El cambio representó una baja de las ventas del 50%; sin embargo, se mantiene en el oficio, pues es la principal forma de sustento que tiene.

“Me gusta ser comerciante, atender a la gente, me siento orgulloso y se oferta calidad a cada uno de los clientes, quienes son los que nos recomiendan,” dijo.

Detalló que las frutas más solicitadas son el mango y sandía cuando son temporada y el resto del año varía constantemente lo que consumen sus clientes. Aunque no ha de faltar el coco, la papaya y el pepino.