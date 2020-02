Don Juan, peluquero tradicional y a mucha honra

FRESNILLO.- Por más de 62 años, don Juan Manuel Álvarez Aguayo ha dedicado su vida a ser peluquero tradicional, actividad que actualmente pocos desempeñan en el municipio.

“Con orgullo digo que yo soy peluquero”, aseguró don Juan mientras realiza un corte de pelo a uno de sus clientes, de los que afirmó le honra con su preferencia desde hace varios años.

Cuando don Juan inició existían 35 peluqueros y con el paso del tiempo, tras varias crisis, fueron a la baja la presencia de éstos, pues ahora solo existen cinco o seis personas que se desempeñan en esta actividad.

Todo lo anterior ha perjudicado la existencia de peluqueros tradicionales, esos del caramelo rotador, de azul, blanco y rojo, y aquellos que ponen jaboncito y talquito para evitar la irritación de la piel.

Entre los recuerdos, Don Juan platicó que cuando tenía 14 años no había recursos económicos para estudiar, por lo que buscó un oficio para desempeñarse.

Después de tocar algunas puertas, se acercó con quienes eran barberos y peluqueros para aprender de este honorable oficio, que con el paso de los años se convirtió en su principal sustento.

Al principio no me gustaba; pero le fui tomando amor al oficio y lo hago con amor, porque me gusta”, añadió.