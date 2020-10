Don Abel aún trabaja de zapatero

FRESNILLO.- Hay oficios que un se resisten al paso del tiempo y de épocas, pues aún resultan útiles para quienes los requieren, lo cual justifica la existencia de personas como don Abel.

Abel Flores Vásquez trabaja en Plateros de zapatero, por lo que reparar todo tipo de calzado no es problema para él.

Tiene un local ubicado a tan solo unas cuantas calles del templo del Santo Niño de Atocha.

Comenzó a trabajar de zapatero hace unos 25 años; en esa época había muchos zapateros; sin embargo con el paso del tiempo y la disminución de la demanda dejaron de trabajar.

Don Abel dijo que actualmente en el municipio existen entre seis y siete personas que se dedican a la reparación de calzado.

“Desde pequeño mi familia, mis tíos me enseñaron y la necesidad me obligó a desarrollar lo que aprendí y es en lo que he vivido estos años”, añadió.