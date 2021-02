Desayune tamales a las brasas con doña Perla

ZACATECAS.- Si usted es de esas personas que trabajan en el centro desde muy temprano, seguro ya conoce a doña Perla Azucena González, quien vende tamales y atole para desayunar.

Si no tiene tiempo de preparase un lonche, puede caminar a las calles Arroyo de la Plata y buscar el olor característico de los tamales de Perla.

Todos los días, a las 7 de la mañana, Perla se encuentra en la intersección de las calles Arroyo de la Plata, Justo Sierra y García de la Cadena; su día comienza prendiendo el carbón para calentar los tamales.

Perla tiene ya 3 años vendiendo atole y tamales, éstos pueden ser rojos con carne de puerco, verdes de pollo y “sorditos” que, según, cuenta son los preferidos de la gente.

Fue en 2017 cuando Perla empezó a trabajar, la famosa familia dedicada a hacer otros tamales en Tacuba, la invitó a vender en otro punto de Zacatecas, cerca de la Plaza Bicentenario y el Colegio Margil.

Perla, cuenta con un gran carisma y buen humor; le hace las mañanas a todos sus comensales:

“Lo que más me gusta de mi trabajo es venir de buenas, porque así se lo demuestras a tus clientes y se van contentos para después regresar por sus tamalitos”, comentó.

Con 43 años de edad, Perla es madre de dos hijos y, junto a su esposo, los han sacado adelante, dándoles el mejor ejemplo y muchos valores.

De lunes a domingo, de las 7:30 de la mañana hasta el mediodía, ella vende sus tamales al carbón; el rico aroma que desprenden, hace que se les antojen a la gente que va pasando por ahí.

Con Perla encuentra un delicioso atole de guayaba, pinole, chocolate y hasta de cajeta y, como si eso no fuera suficiente, también ofrece una salsa molcajeteada para darle un toque especial a los tamales.

“Pues mire, no me cuesta nada venir todos los días porque son 4 horitas que se pasan rápido”, cuenta Perla, quien no descansa ningún día de la semana.