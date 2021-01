Conquista a tu pareja con un pollito del buen José

JALPA.- A poco no se le antoja comerse un pollito rostizado cuando trae un buen de hambre, pero no trae ganas de cocinar; pues, en una de esas, si anda por Jalpa, dese una vuelta a los Pollos de José que, no por nada, son los más buscados.

Por estos lugares, nuestro querido Pepe es muy querido y no solo lo aprecian por su rico pollo, sino porque es amigo de medio pueblo.

José empezó de abajo y no siempre fue el dueño de su negocio, por muchos años trabajó en una rosticería, donde aprendió el oficio y un buen día, luego de ahorrar y esforzarse por años, logró poner su propio negocio de pollos.

El buen Pepe nos cuenta que sí la tuvo muy complicada y que no fue fácil, pero que gracias a su esfuerzo, poco a poco se ganó su lugar con la gente, tanto que ya son poco más de 2 años que trabaja para alimentar a los hambrientos.

El jalpense se la rifa con su pollo adobado, que es su especialidad, y que prepara día a día, pues empieza su trabajo adobando los pollos, para luego ponerlos en el rostizador, que de vuelta en vuelta se van cocinado todos chapeteados.

Tiene para todos los gustos

La gente, sobre todo, gusta de sus pollos porque le quedan jugositos, en su mero punto, ni secos ni crudos, así con la carne suavecita y deliciosa se ganó a su clientela, gracias a eso y al toque mágico de José.

Pepe se acomodó al gusto de la gente, antes solo vendía el pollo completo, pero ahora vende alitas para la chaviza que tanto le gustan.

Además, ofrece alitas verdes, que son sazonadas con chile jalapeño y especies; aunque no puede faltar las que adoba con chile rojo.

Pero además vende lo que el cliente le pida, piernitas o piernas con muslo adobadas en chile rojo. Eso sí todos los pollos van acompañados de su verdurita y un arroz colorado.

A lo que dicen José, a los jalpenses les encantan las alitas verdes o rojos y las piernas adobadas, pero igual le siguen comprando el pollo completo.

Está muy agradecido por su trabajo

Con esto de que las alitas son un platillo muy de moda y con mucho éxito, Pepe hasta tuvo que poner un rostizador nada más para las alitas.

José aseguró que se sentía muy agradecido por la preferencia de sus clientes, quienes lo han acompañado y seguido en los poco más de 2 años que se puso a trabajar en este bello negocio.

También está agradecido con Dios por tener su propia rosticería y aunque no fue fácil, a pesar de todo aquí está, haciendo lo que ama. Además, le dio gracias a su equipo, con el que logra sacar adelante el trabajo de todos los días.

Así que ya sabe querido lector, si un día quiere probar el pollo rostizado o las alitas del buen Pepe, la rosticería de José, la encuentran casi en contra esquina de la Parroquia del Señor de Jalpa.

No hay pierde, pues está adelantito de la Escuela Primaria Leobardo Reynoso, ahí no solo va a recibir una comida exquisita para calmar el hambre, sino un gran servicio porque siempre, siempre, se le recibirá con una sonrisa.