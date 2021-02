[VIDEO] The Weeknd impacta en el medio tiempo del Super Bowl LV

FLORIDA.- The Weeknd impactó con su show, durante el medio tiempo del Super Bowl LV, en el que se enfrentan lo Chiefs de Kansas City y los Buccaneers de Tampa Bay.

El artista comenzó su presentación e interpretó canciones como ‘Can’t Feel My Face’, ‘Starboy’, ‘Blinding Lights’, entre otras.

@TheWeeknd kicks off the #PepsiHalftime show with Starboy!

Según una entrevista en la revista Billboard, The Weeknd gastó siete millones de dólares para que el show saliera como él lo quería.

COOMPEEEEER

*se pone en mood de karaoke 🎤😎

I can't feel my face, when I'm with youuuuuu

