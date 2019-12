[VIDEO] Tachan a Belinda de deudora

La cantante mexicana Belinda es exhibida nuevamente por supuestas deudas con compañías productoras.

Fue en el programa de Chisme No Like con los conductores, Elisa Beristain y Javier Ceriani, donde hablaron sobre el espectáculo que envuelve a la cantante después de que se diera a conocer una lista negra donde denuncian a través de un grupo de Facebook a los artistas que no pagan o son malos para pagar.

En dicha lista, Belinda aparece en el número tres posicionándose como una deudora.

Cabe destacar que en 2012 fue señalada por el director y productor Julio Carlos Ramos, quien comentó que es complicado trabajar con ella, lo cual fue muy sonado en los medios de comunicación en ese año y su intención era manchar la imagen de la artista de pop.

Otro que habló fue el productor, Rafael Rivera Goyonechea pues escribió que él y varios colegas trabajaron para ella y no les ha pagado hasta la fecha.

Cabe destacar que a Belinda estos últimos meses le ha ido muy bien y a pesar de que la exponen como oportunista, el éxito sigue tras de ella, pues compartirá escenario con Yahir en 2020 por el musical “Hoy no me puedo levantar” que recuerda a las inspiradoras canciones de Mecano en donde por primera vez besará a una mujer.