[VIDEO] Niurka desata polémica al asegurar que se dejaría tocar por Vicente Fernández

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras las denuncias de mujeres contra Vicente Fernández donde lo acusan de haberlas acosado; Niurka Marcos desató polémica al asegurar que sí se dejaría tocar por el cantante mexicano.

En días pasados, internautas compartieron videos donde aparece Vicente Fernández presuntamente tocándoles los pechos a varias mujeres sin su consentimiento.

View this post on Instagram

Por ello, las declaraciones que la vedette cubana dio al programa “Sal y pimienta” causaron polémica.

Cuando en una entrevista le preguntaron que opinaba, Niurka señaló que ella dejaría que el cantante de regional mexicano le tocara el pecho.

“Yo dejaría que me toquen la bu… Ay que intención más hermosa, además viniendo de él, con las canciones que canta, con lo bello que canta, yo sí dejo que me la toque, pero que me cante dos o tres canciones”, respondió.