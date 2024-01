Significado de soñar que alguien es picado por muchos insectos

Frase del día: Donde fueres, haz lo que vieres; mas guárdate de no hacer lo malo porque nunca sabes que puedes ser despedazado.

Es probable que al soñar con insectos, la persona haya imaginado que mataba a un mosquito en su sueño pero esa es sólo una parte del sueño, ya que en realidad soñar que se es picado por multiplicidad de ellos significa que superará obstáculos y podrá disfrutar de la fortuna y la felicidad domésticas.

Ahora bien, ¿qué pasa si en el sueño no se ha podido matar al mosquito? En caso de que, al soñar con insectos, no se haya podido matar al mosquito, la explicación es diferente: la persona luchará en vano contra los ataques de enemigos secretos, que todavía no conoce.

En algunos casos, soñar con insectos puede implicar que aparezcan picaduras, es decir, que un insecto pique a la persona que sueña.

En caso de soñar que lo pica una avispa o abeja o mosquito, se trata de un mal augurio.

En otras palabras, significa mala suerte e implica que podrían aparecer problemas que lo harán perder la alegría de vivir.

Y en el caso de la picadura de una araña, puede ser que entre los sueños con insectos, haya aparecido alguno en el que no hay un insecto sino una araña. Si en el sueño a la persona le pica una araña en un brazo o una pierna, esto quiere decir que hay alguien que lo está traicionando, que incluso puede ser su novio o su marido, o su novia o esposa.