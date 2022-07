Ritual del deseo

Este hechizo se hace un día jueves. Sirve para que una persona que nos gusta mucho, comience a sentir un deseo cada vez más fuerte de estar con nosotros

Este ritual, como en todo en lo que se relaciona a energía, los resultados pueden tardar un poco en verse; aunque los cambios son notorios.

Para este hechizo necesitarás:

En el papel vas a escribir el nombre completo de la persona que quieres enamorar y su fecha de nacimiento. Luego, debajo vas a escribir la siguiente oración:

“Poderosa Istar, tú que representas la sexualidad, la lujuria, el placer y la fertilidad, a ti escribo este deseo.

Ay de quien te insulte o descrea de tus poderes, que castigo recibirá de tu inmenso poder.

Te imploro amada Istar, desde mi humildad y sencillez, que me ayudes a que (escribe el nombre de la persona) sienta una atracción fuerte hacia (escribe tu nombre).

Haz que me vea con ojos agradables, que desee poseerme y querer estar a mi lado. Que mi cuerpo despierte en su mente deseos lujuriosos y llenos de placer, que mi nombre haga latir con fuerza su corazón, que se enamore y viva perdidamente enamorado/a de mí.

Ayúdame, oh, hermosa Istar, yo te lo imploro”.