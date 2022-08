Raúl Araiza habla de su rehabilitación: “El alcohol se volvió mi mejor amigo”

MÉXICO.- Raúl Araiza desde el pasado mes de julio no se presentó a laborar al programa Hoy. Esto ocasionó muchas especulaciones sobre su ausencia, alguno aseguraban que “El Negro” se encontraba de vacaciones o incluso que ya no formaría parte del elenco de conductores.

En las redes sociales circuló la versión de que el conductor había recaído en las adicciones que él mismo ya ha reconocido. Sim embargo; TVNotas, publicó que Raúl Araiza se había internado voluntariamente en una clínica de rehabilitación para “reafirmar” su abstinencia.

Asimismo, esta versión ahora la confirma el mismo conductor, pues el día de ayer 22 de agosto apareció en el programa matutino de Televisa. El Negro se sinceró con sus compañeros de trabajo y televidentes sobre su estado de salud y los motivos que lo llevaron a alejarse de cuadro.

Raúl Araiza con buen ánimo confirmó que tuvo una fuerte tentación por caer en el consumo de alcohol, pero logró detenerla a tiempo.

“Es cuando quieres dejar de sufrir, el sufrimiento es lo que te hace pedir ayuda , puedes tocar fondo en cuanto a tus emociones, que no las sabe uno manejar, y lo que quieres es no sentir. ¿Cómo no sientes?, pues adormeciendo esos sentimientos ”, narró el actor de La desalmada .

Araiza atribuyó su recaída en el consumo de alcohol y otras sustancias a algunos problemas emocionales desarrollados en su infancia, por la ausencia de una figura paterna.

“El vacío que yo tenía, ¿qué fue lo que me metí desesperado a buscar? Es ausencia, es abandono, abandono de padre, y como lo decían adentro, la fantasía de todo adicto, de lo que sea, es buscar el reconocimiento del padre, ese padre que no me aplaudió, no me besó lo suficiente, me dio amor como él podía, mi padre fue un hombre sin amor, no sabía darlo él”, confesó ya entre lágrimas al referirse a su padre.