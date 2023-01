Los conos de Tacoaleche un sitio icónico de Guadalupe

GUADALUPE.- Junto con la Casa Grande de Tacoaleche, Los Conos localizados en esta comunidad guadalupense, que son también una parte de icónica del municipio que dota de identidad a sus habitantes.

Estas construcciones datan de finales del Siglo 19, siendo construidos como silos para almacenar granos, principalmente maíz, frijol y trigo; en total estos son 22 conos.

Las figuras con atractivas al espectador desde cualquier ángulo, e incluso quedaron plasmadas en la obra del artista zacatecano, Francisco Goitia quien los pintó cuando eran parte de la antigua hacienda de San Juan de Trancoso.

Dicha pintura dotó de fama a los conos al grade que, a mediados del siglo pasado una compañía estadounidense invirtió capital para transformarlos en un hotel bastante alternativo dándole un concepto poco común para la época; cada cono era una habitación.

No obstante, el hotel no se consolidó como un sitio turístico por disputas entre los propietarios, motivo por el cual fue cerrado y desde entonces el lugar quedó prácticamente abandonado aunque eso no les quita su belleza y su legado histórico.