Johnny Depp vs Amber Heard: Kate Moss le da un giro radical al juicio con sus revelaciones

La ex del veterano actor Johnny Depp, Kate Moss recientemente fue una de las testigos presentes a este juicio y sus palabras podrían darle una nueva perspectiva a esta batalla legal entre Johnny Depp vs Amber Heard. Con las recientes revelaciones de Kate Moss le da un giro radical al juicio.

A tempranas horas de este día miércoles 25 de mayo, la supermodelo Kate Moss, fue citada como testigo. Aunque la ex de Johnny Depp no pudo asistir presencialmente, esto no le impidió jurar sus palabras a través de la modalidad online. Sus revelaciones impactaron a más de uno, especialmente al equipo legal de Amber Heard, ya que, fue la actriz quien la nombró antes de ser citada.

¿Por qué inició la batalla legal entre Johnny Depp vs Amber Heard?

Como ya se ha comentado anteriormente, el veterano actor y ex protagonista de Piratas del Caribe, Johnny Depp, está demandando a su ex esposa, Amber Heard. La suma de esta demanda es de 50 millones de dólares por daños y perjuicios por un artículo que Amber publicó en The Washington Post. En este medio de comunicación, la protagonista de Aquaman aseguró haber sido víctima de violencia doméstica.

No obstante, Amber Heard no dudó en responder con una contrademanda de 100 millones. De la misma manera, ella aseguró que Johnny ha estado impulsando una campaña de difamación en su contra. Sin lugar a dudas, todo este conflicto ha generado inconvenientes a ambos profesionales de la actuación.

¿Por qué Kate Moss fue llamada al estrado?

Aunque, ya se han conocido las declaraciones de diferentes testigos, entre los que se encuentran amigos, familiares y extrabajadores de los conflictivos ex esposos. Johnny Depp y Amber Heard también han tenido la oportunidad de hablar respectivamente.

Courtroom Moment: On Thursday, #JohnnyDepp‘s attorney Ben Chu appeared to celebrate with a fist pump when #AmberHeard mentioned #KateMoss during her testimony. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/7KWrD0oGnV — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 6, 2022

En una de estas declaraciones virales de Amber Heard, ella decidió nombrar a una ex pareja de Johnny Depp, Kate Moss. Cuando Amber Heard nombró a esta mujer, curiosamente los abogados de Johnny Depp no tardaron en sonreír victoriosamente. Al parecer, ellos estaban más que al tanto de la buena relación que existía entre ambos.

Amber Heard nombra a Kate Moss en el estrado

“Recordé la información que había escuchado de que él empujó a una exnovia, creo que fue Kate Moss, por las escaleras”.

Quién es Kate Moss

Desde 1993 hasta 1997, Depp y Moss vivieron un romance juvenil, al que Kate definió como una de sus mejores épocas, puesto que aseguró que Johnny la cuidó como ninguno. Así fueron unas palabras del pasado cuando se le preguntó por él:

“Perdí a alguien en quien podía confiar. No hay nadie que realmente haya podido cuidarme y Johnny lo hizo. Y eso es lo que eché de menos después. Realmente perdí a alguien en quien podía confiar. Y eso supuso para mí años y años de llanto”.

Kate Moss testifica en contra de Amber Heard