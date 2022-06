Jenni Rivera tendrá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

ESTADOS UNIDOS.- A diez años de su muerte, la cantante Jenni Rivera será homenajeada con su propia estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood el próximo año.

De manera oficial se anunció que la cantante de música regional mexicano será una de las artistas que sean reconocidas en 2023; en la lista también se encuentran Paul Walker, Jonas Brothers y Marc Anthony.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de la cantante, y recibió miles de felicitaciones por parte de todos sus fanáticos.

Y es que a pesar de que han pasado muchos años del trágico fallecimiento de Jenni Rivera, su música sigue sonando y es recordada por sus seguidores.

Por su parte, su hija Jacqie Rivera también dedicó un mensaje a su madre y a todos sus seguidores en el que se muestra emocionada por la noticia.

“¡Vas a tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood! Y casi puedo escucharte decirnos: ‘¡¿Pensaste que no lo haría?!’. No tengo las palabras para describir el gozo, la emoción y el orgullo que ha llenado, no solamente mi corazón pero nuestros corazones. Gracias por amarla tanto!! You did it momma! (¡Lo lograste, mamá!)”, escribió.