Jamie Foxx supervillano de la historia de Spider-Man se encuentra grave de salud

ESTADOS UNIDOS.- Una mala noticia gira entorno al universo del superhéroe Spider-Man; esto debido a que un querido actor que ha participado en la saga se encuentra grave de salud, se trata de Jamie Foxx.

Así, dentro del universo de Spider-Man interpretó al personaje de Max Dillon “Electro” en la película “The Amazing Spider-Man 2” del año 2014; misma que fue dirigida por Marc Webb y protagonizada por Andrew Garfield como Peter Parker.

No obstante, en esta película, Foxx interpreta al supervillano de la historia; se trata de un ingeniero eléctrico que adquirió poderes eléctricos después de un accidente. Su personaje se convierte en el villano Electro; que busca venganza contra Spider-Man.

Jamie Foxx se encuentra grave de salud

El pasado 12 de abril, el medio de espectáculos estadounidense TMZ informó que Jamie Foxx; a quien trasladaron de emergencia a un hospital de Atlanta, Georgia luego de que se reportara su ingreso al nosocomio, la hija de Foxx; Corinne, confirmó la información y aseguró que su progenitor se estaba recuperando.

No obstante, la hija de Fox no dio detalles sobre qué es lo que provocó que sus complicaciones de salud y puntualizó que la familia pedía privacidad al respecto; por lo que a partir de ese momento no han hablado del tema.

Por lo que, ahora las alertas se han encendido luego de que el periodista Benza reveló que presuntamente el famoso villano de las películas del hombre araña tiene; presuntamente, una coagulación de sangre en el cerebro, noticia que se puede leer en diversos medios estadounidenses e internacionales; en donde se afirma que el actor podría quedar ciego y paralizado.

Para conocer el estado de salud de Eric Marlon Bishop, nombre real del actor, la cadena CNN ha intentado hablar con los familiares de la estrella de Hollywood; sin embargo, hasta el momento no han dado ninguna declaración oficial al respecto.