Galilea Montijo responde a rumores de infidelidad por parte de su esposo

Fernando Reina Iglesias, esposo de Galilea Montijo, no solo le habría sido infiel, sino que también hay rumores de haber procreado un hijo fuera del matrimonio.

Jorge Carbajal, periodista de espectáculos comentó: “desde hace ya tiempo, le ha estado poniendo los cuernos constantemente, ella viajaba mucho por trabajo, entonces él por su lado estaba en otros rollos”.

Supuestamente, el empresario mexicano habría tenido un amorío con una compañera de trabajo. Jorge Carbajal comenta que puede tratarse de dos opciones: la primera que, efectivamente, Fernando cometió una infidelidad, o la segunda que, esa información se está colando en Atizapán, donde fungía como servidor público, en forma de pleito político.

Galilea Montijo tuvo un reciente encuentro con los medios de comunicación y habló al respecto; señaló que tanto el padre de su hijo Mateo como ella, están acostumbrados a los chismes. Asimismo, comentó que su esposo Fernando, es una persona que trabaja tiempo completo para su familia.

“Confío en mi esposo, lo que él me diga, eso es… No sale de fiesta, hasta le digo: ‘vete con tus amigos, sal’, no quiere, no le gusta, se la pasa haciendo deportes y si no, está en la casa con sus hijos, así que está cañón y yo creo que como mujer una se daría cuenta (de una infidelidad)”. Confío en mi esposo, lo que él me diga, eso es.”