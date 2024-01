¿Cómo recibe Eugenio Derbez la noticia de que José Eduardo será papá?

MÉXICO.- Esta semana José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo; hizo público el embarazo de su novia Paola Dalay.

Esta noticia sorprendió a sus seguidores, ya que convertirse en papá no era su prioridad; sin embargo, esto cambió cuando su novia y él confirmaron que esperan un bebé.

A través de una publicación de Instagram y un video de YouTube; el actor y su pareja compartieron con sus seguidores el inicio de esta nueva etapa como padres primerizos; así como los detalles de cómo le dijeron a sus respectivas familias.

Medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se encontraron con Eugenio Derbez; quien habló por primera vez sobre la tierna noticia de que se convertirá en abuelo por segunda ocasión.

El actor narró que José Eduardo los invitó a cenar, a Alessandra Rosaldo, Aitana y a él; con el pretexto de que les quería entregar un regalo de Navidad atrasado. Una vez que concluyó la cena, su hijo se animó a darles un caja.

De igual forma, Eugenio Derbez reveló que tampoco pensaba que su hijo quisiera convertirse en papá; sin embargo, esto cambió por completo su percepción de él y agregó:

“Lo veo feliz, no sabes cómo me ha pedido consejos, me ha hablado, está más en contacto conmigo que nunca y eso me hace muy, muy feliz. Él va a ser un gran papá, yo creo que va a ser mejor papá que yo”