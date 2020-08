Indigna a personal de salud irresponsabilidad ciudadana ante el Covid

ZACATECAS.- Enfermeros compartieron para Imagen la impotencia que sienten al ver que la población “aprovecha el Covid-19 para ir de vacaciones”.

“Es indignante ver las fotos en redes sociales”, dijo un enfermero de 30 años, pues aseguró que el personal de salud “hacemos lo que nos compete, pero nuestros esfuerzos no son suficientes”, reprochó.

“Es triste, indignante ver afuera de los hospitales, es como si el virus no existiera, como si la gente fuera inmune. Se van a la playa, a otros estados o países de visita”, dijo.

En contraparte, detrás de las puertas del hospital cientos de personas arriesgan su vida para tratar de salvar la de otros.

Aseguró que todo el personal en el Instituto Mexicano del Seguro Social hace lo que está en sus manos para salvar vidas de pacientes Covid-19.

El ángel de bata blanca reconoció que el “estrés y el miedo son los sentimientos más presentes en los hospitales: estrés por seguir enfrentando algo desconocido, por no saber cuándo terminará y el miedo, de contagiarse, pero más allá de uno, contagiar a nuestra familia; este es el peor de los pensamientos que nos acompañan diario”.

El turno que estos enfermeros trabajan es de noche y explicaron que ya la mayor parte del IMSS está llena de pacientes Covid-19.

“Es alarmante ver que en lugar de que la gente se recupere y los casos sean menos, todo va en aumento”, reprocharon.

Terapia psicológica, su fortaleza

Los jóvenes enfermeros dijeron a Imagen que lo que les ayuda a mantenerse son las terapias psicológicas, recomendadas para todo el personal de salud.

“Se nos recomienda acudir a terapia porque se genera mucho estrés al estar en esa área, pensar si me contamino, si me puse bien el equipo o lo que pasaría. Estando aquí es importante una buena salud mental”, externó uno de ellos.

Aunque aceptaron que se complica estar frente a frente con expertos de salud mental, ya que mayormente están laborando, existen las atenciones telefónicas.

Consideraron que para poder brindar un buen servicio no basta ser los mejores en el área hospitalaria, sino estar bien en su persona.

Y es que, reconocieron, conforme avanza el tiempo y las cosas son peores, la mente se llena de pensamientos negativos y no es bueno para nadie.

Además, “la lejanía familiar es otra cosa que hace a ese traje protector aún más pesado”, lamentaron.

“La familia siempre me apoya, me motiva, pero no quita de lado toda la afectación de convivencia con ellos; de por sí, no se puede estar con ellos por la contingencia, pero uno menos”, dijo.

Recordó que el virus lo pueden llevar hasta en la mochila que usan para ir al trabajo, al no ver al virus, todo se vuelve un riesgo de contagio, dijo.

Respecto a los insumos de los que se les dota, mencionaron que sí hay lo que necesitan; sin embargo, le gustaría que fueran de una mayor calidad.

“Uno le duda: si nos estamos protegiendo o no con todo lo que traemos, porque hay cosas que sí se sienten de no tan buena calidad”, denunció el enfermero.

Lamentaron que con toda la protección compañeros se contagiaron, “pues no crea, sí dudamos un poco, pero sí estamos protegidos y si nos dan material”, destacó.