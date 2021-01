Esperan gimnasios afluencia de personas para la quincena de enero

ZACATECAS.- Será hasta la primera quincena de enero que los gimnasios comiencen a tener afluencia de personas y aún así, existe el riesgo de una asistencia baja.

Uno de los principales propósitos para iniciar cada año es el mejorar los hábitos de las personas entre ellos, el realizar cualquier actividad física y los gimnasios son los mejores aliados para lograrlo.

“Desde siempre hemos sido de los lugares más visitados para entrar el año, pero no al instante sino, una vez que llegue la quincena”, narró el instructor de un gimnasio.

Estos centros de activación física sufrieron el cierre constante de sus negocios durante el 2020 por la pandemia, situación que complicó la prevalencia de muchos de la zona conurbada.

“Ojalá que sea como cada inicio de año y la gente se anime a venir, tanto por su salud y también por nuestros negocios” compartió el titular de uno.

Aunque de manera natural, comienza la gente a asistir a mediados de enero y los empresarios tienen esperanza de mejorar su economía o al menos, mantenerse saben que nada está seguro.

Nada está escrito

Moisés expresó que nada está escrito y como lo fue el año pasado, este pinta similar “estar en la cuerda floja”.

El empresario manifestó que sí bien, ahorita se les permite abrir es porque el semáforo epidemiológico se mantiene en naranja para el estado; sin embargo, nada da la certeza de que se continúe así.

“Y nos puede llegar toda la gente del mundo y nosotros podemos ofrecerles lo mejor pero si mañana nos regresamos a rojo, no sirve de nada”, lamentó.

Así mismo, destacó que los gimnasios son muy señalados por la naturaleza de su actividad y porque hay “congregación de multitudes”, cuando en realidad no es así y además, se les llega a culpar de los contagios.

Recordó que no hay gimnasios abiertos que no tengan sus protocolos avalados por la Cofepris y en esos mismos “hasta donde tiene entendido”, no han habido contagios.

“Cualquier persona que entre lo puede notar, tenemos todos los protocolos y realmente no hay mucha gente, porque esa es otra cosa, disminuimos nuestra matrícula”, dijo.

Tanto por la gente que decidió quedarse en casa, como por cuidar la sana distancia, mencionó que cambiaron horarios y el acceso está restringido a cierto número de personas entre cada espacio.

Finalmente, los empresarios invitaron a la ciudadanía a acercarse con expertos de la salud para cumplir sus metas de año nuevo y así mismo, con personas que cuiden de su salud.