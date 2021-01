En la legalidad, decisiones en el Cerereso

ZACATECAS.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo López Bazán aseguró que las decisiones que se toman dentro del Cerereso de Cieneguillas están legalmente fundadas y no vulneran los derechos de los internos.

Esto, luego de que los familiares de las Personas Privadas de su Libertad (PPL) reclamaran sobre la seguridad en el penal, luego de la riña del pasado 15 de enero en el centro penitenciario en el que murió un interno.

El secretario aseguró que lo que pudo ser una situación fuera de control tenía sustento y razón.

El funcionario explicó que todo derivó cuando los internos se negaron a dejar que trasladaran a un líder de un grupo delictivo.

“El traslado se encuentra soportado en un actuar legal, en una legislación, no es arbitrario y no viola los derechos humanos si no, no existiera en la legislación esa prerrogativa”, aclaró.