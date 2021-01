David Monreal, símbolo de Morena: Mario Delgado

ZACATECAS.- David Monreal Ávila, recibió la constancia como candidato único a la gubernatura de Zacatecas por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El documento lo recibió de manos del dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo.

El líder Nacional aseguró que Monreal Ávila es “un gran representante de la 4T; un hombre que ha acompañado al hoy presidente de la República desde hace muchos años y uno de los símbolos del Movimiento Regeneración Nacional”.

Destacó que lucharán de manera incansable para lograr el triunfo en Zacatecas.

“No hay ningún límite, no vamos a escatimar ningún esfuerzo porque la Cuarta Transformación llegué plenamente aquí a Zacatecas”, dijo.

Si se quieren ir que se vayan

Durante su discurso, Delgado Carrillo envió un mensaje a quienes continúan con el proceso de impugnación por los resultados de las encuestas a quiénes dijo “político sin palabra no vale”.

Aseguró que a Luis Medina Lizalde; Ulises Mejía Haro y a José Narro Céspedes se les convocó a que conocieran los resultados, mismos que no han reconocido ni aceptado.

“Es mentira que haya falta de transparencia o que no haya suficiente información, les gana la ambición y no tienen ningún respeto por nuestro movimiento”, declaró.

En caso de que quieran abandonar el movimiento, deseó que les vaya bien porque se verán en las urnas

Referente al recibimiento de expriístas a Morena, les dio la bienvenida a todos aquellos que estén en favor de la Cuarta Transformación.

Vamos por la grandeza

Por su parte, Monreal Ávila informó que estará próximo a conformar los comités en la defensa de la Cuarta Transformación con personas que lleven los principios ya conocidos de Morena, que son: no robar, no mentir y no traicionar.

“Vamos por la grandeza del estado, por la unidad de este pueblo y por esta gran comunión social que soñamos y anhelamos”, expresó.

Ausentes

Los ausentes durante el evento fueron Fernando Arteaga Gaytán, dirigente estatal del partido y Gilberto del Real Ruedas, presidente del Consejo Estatal.

Respaldan a David Monreal

También estuvieron presentes los alcaldes de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla; Armando Delgadillo Ruvalcaba, de Nochistlán; José Alfredo González Perales de Miguel Auza; José Luis Salas Cordero, de Sain Alto; Adriana Leaños Rodríguez, de Joaquín Amaro; Silvia Díaz Vargas de Susticacán; Norma Castañeda Romero, de Moyahua y Daniel López Martínez, de Ojocaliente.

Además de los recientemente adheridos a Morena Sabino Dorado Rodríguez de Enrique Estrada; Eduardo Duque Torres, de Morelos; Julio Ramírez López de Río Grande; Imelda Mauricio Esparza de Villa Hidalgo y Marco Antonio Regis Zúñiga de Cañitas de Felipe Pescador.