Checo Pérez: “lo tuvimos cerca” dice al terminar en cuarto en el GP de España 2023

ESPAÑA.- Sergio ‘Checo’ Pérez aunque logró remontar desde el puesto 11; no llegó al podio y terminó en cuarta posición en el GP de España 2023.

Al terminar la carrera ‘Checo’ Pérez habló con los medios de comunicación en la que comentó que el triunfo lo tenía cerca; pero que no arriesgo de más en la primera vuelta pensando en sumar la mayor cantidad de puntos que a diferencia de Russel; que si cortó la vuelta uno y ganó bastantes posiciones.

Por otra parte, al preguntarle si se había divertido el piloto mexicano comentó que sí fue divertida pero que al final es una carrera donde hay mucha degradación; “es difícil competir ya que, siempre estas luchando con la degradación“.

Asimismo a la pregunta de si estuvo sobre la mesa no tener otra parada después de tener los duros a lo que el contesto; que se lo comentó a su equipo pero que creían que no era competitivo especialmente con neumático duro.

“Fue pensando en el sint que tuvimos casi llegando a la vuelta 30, pensé que era posible; pero creo que no era muy competitivo siempre que ponía Aston se iba mucho más rápido “.

No obstante, uno de los medios le preguntó a Checo Pérez si pasará la mala página a lo que el respondió; “si yo creo que hoy pagamos el mal día de la calificación y ahora analizar el fin de semana porque creo que estuvimos todo el tiempo un paso detrás de Max; y hay que entender el por qué, porque el auto a sido un poco complicado de manejar este fin de semana”.

“Me hubiera encantado estar en el pódium recuperarlo pero bueno es lo que es; al final no lo pudimos conseguir y ahora pensar en en lo que viene”.

“Ahora hay que regresar fuertes para Canadá, sería importante poder regresar a la victoria; analizar lo que fue el fin de semana por que me sentí un poco más incómodo, no fue como en Mónaco; que estuvimos competitivos, creo que aquí no hemos estado en el ritmo que esperábamos.

Hemos tenido una buena temporada hasta ahora pero necesitamos quitarnos estos fines de semana.

Nos quedamos cerca, los Mercedes iban fuertes el día de hoy, tenían buen ritmo y fue complicado no poderles llegar; pero creo que pagamos el mal día de ayer.