Billie Eilish la joven de 18 años que ganó cinco Grammys

Billie Eilish arrasó en la edición número 84 de los premios Grammy: ganó en las categorías de mejor álbum del año, mejor artista revelación, mejor grabación del año, mejor canción del año y adicionalmente le otorgaron el de mejor disco vocal pop.

Con esto, la artista estadounidense marca su paso por la industria de la música al hacer historia ya que es la cantante más joven en conseguir los cinco galardones principales de los Grammy.

Pero…¿Qué tanto sabes sobre ella?

¿Cuál es su nombre completo y dónde nació?

Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, nació en Los ángeles California.

¿Cuál fue su primer álbum de estudio?

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, publicado el 29 de marzo de 2019.

¿Quiénes son sus padres?

Sus padres son la actriz Maggie Baird y el músico y guionista Patrick O’Connell y tiene un hermano mayor, Finneas O’Connell.

¿Cuál es el síndrome que padece?

Cuando era pequeña fue diagnosticada con el síndrome de Tourette, es un trastorno neurológico que se caracteriza por muchos tics motores y fónicos que perduran durante más de un año como: movimientos involuntarios (tics) de la cara, de los brazos, de los miembros o del tronco.

¿Quién compone sus canciones?

Desde pequeña ha sido la compositora de sus temas y lo hace a lado de su hermano Finneas O’ Connell.

¿Dónde estudió?

Billie Eilish recibió educación en casa desde pequeña.

¿Cómo fue que debutó?

En 2017, escribió y produjo junto su hermano su EP debut, Don’t smile at me.

¿Cuál es su color favorito?

El color favorito de la artista es el amarillo.

¿Qué la inspiró en una de sus canciones más conocidas?

Se inspiró en la película Roma de Alfonso Cuarón para componer la canción “When I Was Older”.

No solo ha logrado estos galardones, pues lidera grandes listas de plataformas de reproducción de música.