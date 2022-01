Arnold Schwarzenegger sufre accidente en Los Ángeles

ESTADOS UNIDOS.- El actor de cine Arnold Schwarzenegger sufrió un aparatoso accidente automovilístico en Los Ángeles.

El accidente sucedió a las 5:00 de la tarde hora local en el barrio de Brentwood en Los Ángeles.

De acuerdo a las autoridades, el actor conducía un GMC Yukon cuando chocó con un Prius rojo provocando que dos autos más se impactaran.

El accidente se registró en Sunset Boulevard y Allenford Avenue, esto a dos kilómetros de la casa de Arnold Schwarzenegger.

Debido a la gravedad del accidente, la persona que conducía el Prius tuvo que ser llevada al hospital después de sufrir un traumatismo craneal.

Por el momento no se tiene claro si el actor era el que manejaba el auto ya que venía acompañado de uno de sus amigos, Jake Body by Jake Steinfeld.

Se dijo que Arnold se veía muy preocupado porque la mujer resultó herida.

Arnold Schwarzenegger in auto accident. It appears he tried to go 4 wheeling in his Yukon SUV over a liberal’s Prius…and he stepped on an expensive Porsche in the process. pic.twitter.com/Mx9OR85t41

— Mark Kusler (@profoundlymark) January 22, 2022