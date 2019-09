Antonio Brown fue cortado de los Raiders

ESTADOS UNIDOS.- Este sábado por la mañana, los Raiders anunciaron el corte de Antonio Brown, quien horas antes había pedido su corte a través de redes sociales.

Esta semana, Brown, quien no disputó un solo partido de temporada regular con el equipo, tuvo un altercado con el gerente general Mike Mayock luego de publicar en redes sociales una carta con un par de multas del equipo totalizando 54 mil dólares.

The Raiders have released WR Antonio Brown from the team today.

— Oakland Raiders (@Raiders) September 7, 2019