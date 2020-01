AMLO dice que nadie debe pagar por la salud

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia mañanera del jueves que la aspiración de su gobierno es la de crear un sistema de salud similar a los europeos y que no tenga ningún costo en todos sus niveles.

El servicio de salud a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en los hospitales de primero y segundo nivel debe ser gratuito, no importa lo que digan los dirigentes de estos centros de salud, clínicas y hospitales públicos, dijo el presidente.

El mandatario insistió que el Insabi afronta resistencias que lentamente se deberán subsanar mediante la denuncia de los casos en que se cobra por la atención.

Si no se permite la corrupción y hay honestidad en el gobierno, el presupuesto rinde. Conferencia matutina. https://t.co/1m601Cp2K9 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 9, 2020

“Tenemos que ir resolviendo lo de las llamadas cuotas de recuperación porque, en efecto, eso impide que el servicio sea gratuito. Esto se da mucho en hospitales de especialidades, pero se va a llegar a un acuerdo”, dijo AMLO.

“Y hay resistencias, porque también los que manejaban las cuotas a veces -y no todos- hacían mal uso de esos recursos, o sea, estaba podrido el sistema de salud pública. Entonces, como se están llevando a cabo estos cambios, hay resistencias”, agregó el presidente.

Además pidió a quienes denuncian el cobro por el servicio médico y medicamento, que digan los nombres de los directivos, médicos o personal que condicionó la atención a un pago o cuota.

“Si yo estoy enfermo ¿cómo no me van a curar?, ¿nada más porque no tengo para pagar, no me van a atender y me voy a morir? Es muy injusto eso, es un derecho humano fundamental”, finalizó el mandatario.