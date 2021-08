Alcalde de Mérida ofrece 2.5mdp a la familia de joven asesinado por policías

YUCATÁN.- La madre de José Eduardo, joven de 23 años, violado y asesinado por policías, denunció que el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, intentó sobornarla con 2.5 millones de pesos (mdp) para que desistieran de denunciar a los agentes que atacaron al joven.

María Ravelo, madre de José Eduardo, detalló que durante una reunión el presidente municipal le ofrecía 2.5mdp como tipo indemnización; para que decidiera retirar la denuncia que hizo en contra de los policías y ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

En encuentro se habría dado en el Centro Cultural Olimpo, pero, según un asesor de la familia de la víctima, durante la reunión el funcionario se fue del lugar.

Según medios locales, María señaló que el daño que le hicieron a su hijo no se podía reparar con el dinero y agregó que durante la reunión solamente escuchó al al0calde “defender a sus policías municipales”.

“Esta reunión era porque el Alcalde Renán me iba a proponer reparar el daño que le hicieron a mi hijo y mi familia, pero yo les digo aquí, ¿reparar el daño?, de qué forma lo harían, no van a devolverme a mi hijo, lo que menos me interesaba era que me diera dinero; lo que yo quería es que me dijera que iba a hacer justicia y a la mera hora sale con que sus policías no son las personas que le hicieron tanto daño a mi hijo”, dijo María a un medio local.