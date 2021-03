Ahogan rentas y bajas ventas a comerciantes del Centro Histórico; cierran seis

ZACATECAS.- Comerciantes del Centro Histórico continúan con bajas ventas y al menos seis locales ya han cerrado definitivamente por la situación económica que ha dejado la pandemia.

Lourdes Velasco, líder de comerciantes, comentó que en el fin de semana del 14 de febrero se tuvo un ligero repunte; sin embargo, la situación continúa siendo complicada ya que algunos locatarios tuvieron que rematar sus productos para poder pagar a los arrendadores.

La comerciante comentó que su esperanza es en Semana Santa, fecha en la que podrían aumentar sus ventas con la posible visita de turistas a la capital.

Otros comerciantes ya no han podido surtir sus mercancías ya que con los pocos ingresos “o lo surten o se lo comen”. De los seis comercios que han cerrado algunos llevaban varios años en la capital, algunos con trayectoria de hasta 25 años cuyos dueños se vieron obligados a cerrar.

A pesar de que varios comerciantes han fallecido a causa del coronavirus, las personas deben continuar trabajando para llevar el sustento a casa; además, continúan respetando la medidas sanitarias propuestas por la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ).

“Tenemos nuestro tapete, damos gel, un día un joven entro sin cubrebocas, le dije que no lo iba atender y le di uno, salió molesto pero nosotros debemos continuar con las medidas”, dijo la comerciante.

Piden comprensión

Lourdes Velasco dijo estar consciente que el pago de la renta no se puede condonar; no obstante, pidió comprensión y consideración por parte de los arrendadores para no subirles la renta de los locales al menos en lo que la situación económica mejora.

“Hay arrendadores que si perdonan y apoyan a su arrendatario, pero otros si suben la renta y se la pasan hostigándolos”, dijo.

De igual manera solicitó a las autoridades del Ayuntamiento de Zacatecas un cobro justo del impuesto a Protección Civil (PC), ya que en su caso debió pagar mil pesos, mientras que otros comerciantes a pocos metros pagaron únicamente 400.

Aunado a ello, consideró poco probable que el gobierno del estado brinde apoyos económicos, ya que a casi un año del anuncio del programa todavía faltan varios comerciantes de recibir el apoyo de 6 mil pesos.

Recordó que gobierno municipal otorgó préstamos a los comerciantes para hacerle frente a las afectaciones económicas; sin embargo, el 60% no han podido pagarlo.