Nintendo no prevé nueva Switch en 2020

JAPÓN.- Nintendo ha dado mucho de qué hablar, pues su última consola híbrida ha sido un éxito, pues informaron que ya vendieron un total de 48 millones de unidades alrededor del mundo.

Sin embargo, hace unos meses se comenzó a rumorar que la compañía lanzaría una versión ‘pro’ de la Nintendo Switch, sin embargo Nintendo ya aclaró esto y mencionaron que no se prevé una consola nueva en este 2020.

Ambas declaraciones se mencionaron en un informe que lanzó Nintendo, donde el presidente ejecutivo, Shuntaro Furukawa, añadió: “En cuanto a Nintendo Switch, creemos que es importante continuar comunicando el atractivo de los dos sistemas Nintendo Switch actuales y ampliar el catálogo de juegos actual”.

La compañía nipona ha lanzado un nuevo modelo de Switch basado en el nuevo lanzamiento del juego; Animal Crossing: New Horizons, que llegará oficialmente el próximo 20 de marzo.

A #NintendoSwitch system inspired by #AnimalCrossing: New Horizons is on the way! With unique Joy-Con controllers, a custom design on the back, and a special Nintendo Switch dock, it’s the perfect way to start your island life. Available 3/13 for $299.99.https://t.co/MC5dJ11F3U pic.twitter.com/VigTPi4NDB

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 31, 2020