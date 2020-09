“Tengo ganas de seguir trabajando por Zacatecas”: Bonilla

FRESNILLO. – El secretario del Campo, Adolfo Bonilla Gómez expresó que tiene preparación, visión y ganas de seguir sirviendo a Zacatecas.

Expuso que siempre respetará a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas y nunca se encontrará en el ánimo de “pasarse de vivo”.

En entrevista, luego de sus declaraciones sobre sus proyectos y la posibilidad de buscar la gubernatura del estado en el próximo año, reiteró que respetará los tiempos electorales.

Yo no puedo dejar la secretaría, es algo en lo que se debe ver, son valoraciones que haremos más adelante y no me puedo ir cuando yo quiera sino cuando el gobernador, Alejandro Tello Cristerna, me lo instruya”, afirmó.