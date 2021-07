Se une Nayeli Gaytán al recorrido en bicicleta de Tabaré Escobedo a Alaska

FRESNILLO.- La ciclista fresnillense Nayeli Gaytán Escobedo se unirá al recorrido que realiza el uruguayo Tabaré Escobedo en su travesía para llegar a Alaska.

La joven de 20 años inició su carrera dentro del ciclismo de montaña hace cuatro años, lo que le permitió participar dentro de innumerables competencias.

Derivado de que aún no cuenta con documentos migratorios y por las condiciones de la pandemia por Covid-19, Nayeli se planteó como meta llegar en bicicleta a Tijuana, Baja California.

Sin embargo, en esta travesía en bicicleta espera pasar por Monterrey, Nuevo León para realizar sus trámites y poder completar el sueño de acompañar al equipo que encabeza Tabaré hacia Alaska.

Gaytán Escobedo relató que conoció a los ciclistas durante su paso por comunidades de Valparaíso, ya que su familia vive a unos kilómetros de la entrada a Fresnillo.

Al compartir la pasión por el ciclismo, la joven decidió unirse al equipo en el que también participan ocho mexicanos más que se adhirieron a Alonso durante su paso por este país. Pide el apoyo a sus familiares para ser parte del proyecto.

Gaytán Escobedo se encuentra identificada dentro de los rankings de los mejores ciclistas del estado por su participación en las competencias regionales y nacionales que concluyeron recientemente.

Por su parte, Tabaré Alonso destacó que durante su estancia en Fresnillo no ha pasado un día sin que alguna familia le ofrezca alimentos para él y sus compañeros en esta ruta.

“Es un lugar del que muchas veces hemos escuchado tantas cosas malas y no digo que no lo haya, pero nunca nos han hablado del amor, de las personas, de la simpatía, de los abrazos y encontrarse con ese Zacatecas ha sido una gran sorpresa para nosotros. Imagínate, kilómetros antes de llegar al estado era no, no, no, y no, mejor Durango, mejor Potosí, pero nunca Zacatecas” expresó.