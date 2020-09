Piden sindicalizados del Sutsemop certeza jurídica de sus prestaciones

Desde hace tres años, sindicalizados no reciben beneficios por pertenecer al Instituto de Seguridad Social y de Servicios para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), informó Eusebio Ramírez de León, delegado del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipio y Organismos Paraestatales (Sutsemop).

Expresó que están en desacuerdo con las acciones que se realizan en el instituto y que prevén la venta de los bienes.

Expuso que no permitirán que se pongan a la venta las instalaciones de la farmacia y el casino del Issstezac que se localizan en Fresnillo, en tanto que no se dé certeza de las prestaciones a los fresnillenses.

Ramírez de León informó que desde hace tres años se les retiran las cuotas a los trabajadores puntualmente, pero no se reflejan en beneficios como los préstamos y créditos para los sindicalizados.

Advirtió que se prevé una reforma dentro del instituto con la que se pueden retirar más recursos económicos a los empleados del municipio por lo que reiteró que están en desacuerdo en su manejo.

El líder sindical dijo que se trata de un patrimonio que se creó con apoyo de los trabajadores de los municipios y los manejos inadecuados entorpecieron el crecimiento de la institución.

Expresó que los trabajadores realizan el levantamiento de firmas para retirarse del instituto y encontrar alguna otra manera de financiar su retiro.