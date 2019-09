Músicos fresnillenses: de Manuel M. Ponce a Enjambre

FRESNILLO.- Además de su riqueza mineral, Fresnillo tiene mucho porque presumir este 2 de septiembre a 465 años de su fundación. En el mundo del arte, por ejemplo, El Mineral ha destacado notoriamente con grandes músicos fresnillenses que ponen en alto al municipio.

Manuel M. Ponce

¿Quién no conoce “Estrellita”? Una de las obras más conocidas del músico y compositor fresnillense cuyo nombre suena en calles, colonias y escuelas en El Mineral.

Manuel María Ponce Cuéllar, nacido el 8 de diciembre de 1882, mostró un talento innato desde pequeño. A los 6 años interpretaba melodías como “La zacatecana” o “Amor secreto”.

Continuó su educación en el Conservatorio Nacional de Música entre los años 1901 y 1904. Más tarde, siguió su preparación en Italia y Alemania, donde pulió su talento en el piano.

En 1918 fue nombrado director de la Orquesta Sinfónica de México y en 1934 se le designó como inspector de la Sección de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes.

En 1945 fue director de la Escuela Nacional de Música. Dos años más tarde, se le otorgó el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Con ello, se convirtió en el primer músico en recibir esta distinción.

Manuel M. Ponce murió en 1952 y sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón de Dolores, Ciudad de México.



Tomás Méndez Sosa

“Dicen que por las noches, nomás se le iba en puro llorar…”, así inicia una de las canciones más representativas de México: “Cucurrucucú Paloma”, del fresnillense Tomás Méndez Sosa.

Hijo de minero, Tomás comenzó a trabajar desde los 11 años vendiendo canastas de comida en el Tiro Buenos Aires.

Con influencia de la vida campirana, Tomás comenzó sus primeras composiciones. Más tarde, viajó a Ciudad Juárez a probar suerte, de ahí se mudó a la Ciudad de México.

En la capital del país, comenzó como jalador de aplausos en la XEW para el programa de Severo Mirón. Poco a poco, Tomás Méndez fue ganando adeptos para que despegara su carrera como compositor de Lola Beltrán.

Entre sus más grandes intérpretes están: Lola Beltrán, Chavela Vargas, Antonio Aguilar, Pedro Infante, Javier Solís, Vicente Fernández, Lila Downs y Aída Cuevas.



Beto Díaz y la Orquesta de la Provincia

Beto Díaz y la Orquesta de la Provincia, el grupo que inició para llevarles serenata a novias y mamás, hoy es música de tradición fresnillense.

A sus 64 años de trayectoria, la agrupación respira el recuerdo viviente de su fundador Beto Díaz, quien falleció en 2009 en un trágico accidente vehicular en la carretera Saltillo-Torreón.

Junto a Beto Díaz, fallecieron los fresnillenses: Heleno Gallegos, Salvador Vanegas, Francisco Nava y José Hernández.

La agrupación tomó relevancia nacional con temas como “Palillos Chinos”, “Roberta” o “La del Vestido Rojo”, por nombrar algunos.

Los Temerarios

No hay infancia de los 80 y 90 que no esté marcada por la música de Los Temerarios. Simplemente no la hay en Fresnillo.

Podrás odiarlos, podrás amarlos, pero si viviste tu infancia en Fresnillo entre los 80 y 90 seguramente conocerás alguna canción de Los Temerarios.

Su éxito los ha llevado a escenarios nacionales e internacionales con canciones como “Loco por ti”, “Una tarde fue”, “Todo me recuerda a ti”, o como las busco en YouTube: “Los Temerarios mix de canciones viejitas”.

Los fresnillenses son reconocidos en su municipio, donde el Centro de Convenciones lleva por nombre Los Temerarios.



Enjambre

Aunque la banda se fundó en Santa Ana, California, Enjambre siempre será considerada como fresnillense de corazón.

Con el disco Proaño, la identidad de los fresnillenses sale a flote.

Con 8 millones de reproducciones en YouTube, el video Sábado Perpetuo que retrata lugares icónicos de Fresnillo como La Casa Verde o el Cerro de Proaño, la identidad visual de El Mineral.

La agrupación está compuesta por: Luis Humberto Navejas, Rafael Navejas, Julián Navejas, Ángel Sánchez y Javier Mejía.