La minería impulsada por las mujeres

FRESNILLO.- Desde hace algunos años, las mujeres incursionan en la minería de manera exitosa, pero es necesario que hombres y mujeres identifiquen que se debe trabajar en equipo y no como una competencia de géneros, consideró Rebeca Gallardo, gerente del Laboratorio Central de Peñoles.

Este miércoles se llevó a cabo el conversatorio “Mujeres que transforman la minería en Fresnillo plc y Peñoles”, con el objetivo de hacer un recuento de las experiencias dentro de esta actividad minera.

Además de Gallardo, participaron en este ejercicio la superintendente de Planeación de Fresnillo plc, Fátima Rendón; María Luisa Aguilera, subdirectora de Recursos Humanos de Peñoles y Erika Cabriada, oficial de Cumplimiento de Fresnillo plc.

Respaldo para las mujeres

Contrario a las condiciones que pudieran pensarse, las mujeres coincidieron en que durante su crecimiento en ambas empresas, encontraron el respaldo de los varones para su formación como profesionistas.

Por su parte, María Luisa Aguilera, subdirectora de Recursos Humanos de Peñoles, consideró que hace 20 años, cuando ingresó a la empresa, era imposible que se generara este encuentro entre las mujeres que laboran en el interior de la mina, así como en los cargos administrativos.

Aseguró que en esta época se desplazó incluso el sentido de que la mina es celosa con las mujeres, pues la mayor parte del desarrollo de ambas empresas tienen personal bajo tierra con un gran desempeño y resultados en sus cargos.

La minería aportando al desarrollo

Fátima Rendón, superintendente de Fresnillo plc, expresó que en el sector minero nunca se deja de aprender y las mujeres aprovechan esta oportunidad.

Mencionó que las compañías mineras tienen un promedio de 11% de su planilla de personal ocupado por mujeres; sin embargo, hay minas como Velardeña, en Durango, que tiene el 20% registrado.

No obstante, Érika Cabriado consideró que los porcentajes no crecen porque las mujeres optan por otras disciplinas que no están relacionadas con esta actividad económica.

Reconoció que en ambas empresas han destacado las madres de familia, además de que algunas jóvenes se hacen cargo de sus padres o seres queridos.

Por lo anterior, las compañías forman áreas de oportunidad para ellas, ya que confían en su capacidad y talento.