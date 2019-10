Justifica Campos adeudos a proveedores; culpa a Godezac

FRESNILLO.- Proveedores de la Feria Nacional de Fresnillo reclaman pagos por alrededor de 800 mil pesos a la empresa que realizó las actividades.

En sesión de la Comisión de Hacienda y Vigilancia se aprobó por unanimidad el informe de actividades que presentó el encargado de la organización, Alberto Campos Díaz.

Durante esta reunión, se detalló que el gobierno estatal debe al municipio cerca de 3 millones de pesos de los 10 millones de pesos que se acordó asignar para la feria.

Campos Díaz expuso que por este motivo, no se ha concretado el pago a los proveedores, pero no se les ha dejado de atender a la espera de que se resuelva su situación con el particular.

Refirió que mediante una licitación pública nacional se asignó la organización de la feria a la empresa Soluciones Integrales y oportunas.

Expresó que derivado de que se trata de una compañía solvente, fue posible que realizara la feria sin problemas de cancelaciones de presentaciones por falta de pago.

La celebración de los fresnillenses se llevó a cabo del 16 de agosto al 2 de septiembre y durante los 18 días se programó igual cantidad de presentaciones de artistas de renombre.

En su informe, Campos Díaz dijo que se dispusieron 286 locales comerciales de los cuales, el empresario accedió a brindar 76 gratuitos para el gobierno local y se trabajó en ellos con establecimientos y artesanos locales.

El contralor Edmundo Guerrero consideró que no es posible que el municipio indague si la empresa que se contrató tuvo ganancias o pérdidas por lo que mencionó que era válido el informe que se ofreció por parte del funcionario municipal.