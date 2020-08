Enfrentan restauranteros un panorama desfavorable en Fresnillo

FRESNILLO. – Pese a que las autoridades permitieron el consumo en los restaurantes con un aforo del 50% por la contingencia sanitaria por el Covid-19, los establecimientos no alcanzan ni el 30%.

Carlos Antonio Rodríguez Villareal, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), explicó que muchos de los establecimientos sobreviven por la venta de alimentos para llevar.

Refirió que algunos de los propietarios de los locales determinaron cerrar ante los efectos económicos de la pandemia; sin embargo, aún no se contabilizan los espacios que terminaron sus actividades.

Expresó que muchos de los agremiados pasan situaciones complicadas a pesar de que no cerraron sus puertas en este periodo, pero el consumo no fue el mismo y los gastos de operación no disminuyen.

Rodríguez Villareal mencionó que se les complicó el pago de rentas y de salarios para los trabajadores, ya que ambos temas no han disminuido en cinco meses desde que comenzó la pandemia.

Aseguró que se identificó que muchas personas ofrecieron los servicios de alimentos para generar ingresos porque aumentó la demanda en este periodo.

Consideró que no se trata de una competencia desleal, pues todas las familias en El Mineral hacen lo posible por salir adelante y más por esta etapa de economía complicada.

El representante de la cámara detalló que algunos de los miembros solicitaron apoyos económicos al gobierno federal y estatal y recibieron respuestas favorables.