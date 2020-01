Disminuyen los casos de abigeato

Durante cuatro meses no se registró ninguna denuncia de robo.

En diciembre se registraron dos casos de robo de ganado.

Los hechos, según dio a conocer Jorge Luis Guzmán Domínguez, líder de la Asociación Ganadera Local, ocurrieron en la zona rural.

Detalló que los casos ocurrieron apenas en el mes de diciembre.

Aunque, aclaró que estos hechos ocurrieron después de cuatro meses de no tener ninguna denuncia por este tipo de delitos.

Consideró que este hecho ha ido a la baja en Fresnillo, cuando en años anteriores era uno de los principales lastres que enfrentaban los ganaderos en la región.

“Es un poco menos; ya no es tan grave como antes”, dijo Guzmán Domínguez.

Sin embargo, expuso que el que no haya denuncias, no quiere decir que el delito no se registre.

El líder ganadero reiteró la importancia de que los productores de ganado hagan su denuncia ante las autoridades correspondientes, para evitar que el problema se agrave como en el pasado.

Además, externó su confianza en la Policía de Investigación, pues aseguró que “ellos saben dónde actuar”, por lo que resaltó lo imperante que es hacer del conocimiento de las autoridades si ocurre abigeato.

Cuidado extremo

También pidió a los ganaderos estar pendiente de su ganado y proteger a los becerros para impedir que los pierdan por neumonía, como ya ha ocurrido con 48 de ellos.

Les pidió adoptar corrales, proteger a los animalitos del clima frío.

Y es que, dijo, hubo hatos ganaderos en los que se perdieron hasta 12 recién animales recién nacidos debido al clima frío.

Además resultó la importancia de vacunar al ganado adulto para evitar que también sufran algún tipo de daño.