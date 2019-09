Denuncian vendedoras de tunas y nopalitos competencia desleal

FRESNILLO.- Debido a un conflicto entre comerciantes, no se les permitió a las vendedoras de tunas y nopalitos vender sus productos afuera del mercado Hidalgo.

Las mujeres salieron la semana pasada y colocaron sus mesas para la venta a la altura de la calle Reforma, pero otros vendedores les insistieron que se quitaran y al día siguiente, personal de la Secretaría de Gobierno acudió a notificarles que no se les permitiría su permanencia en el sitio.

Las comerciantes consideran que tienen competencia desleal con otros vendedores que llegan de Trancoso y de otras regiones al centro de Fresnillo para ofrecer las tunas en las calles.

Mencionaron que por la presencia de estos vendedores en diferentes avenidas principales y en el centro de la ciudad, fue que se les permitió salir del mercado en el que tradicionalmente venden sus productos.

Sin embargo, al no concretarse la autorización este año, varios de sus alimentos se echan a perder porque no tienen suficiente clientela, ya que no hay avisos de que se encuentran ahí.

Anteriormente eran decenas de comerciantes quienes se dedicaban a la venta de estos alimentos en temporada, pero poco a poco han desistido de la práctica.