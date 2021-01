[VIDEO] Así ocurrió la toma del Capitolio por simpatizantes de Trump

WASHINGTON.- Simpatizantes de Donald Trump irrumpieron este miércoles en el Capitolio cuando el Congreso de Estados Unidos se encontraba ratificando a Joe Biden como nuevo presidente.

En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran como los manifestantes se enfrentan con policías; además se puede apreciar el momento en el que ingresan al recinto ubicado en el barrio Capitolio Hill de Washington D.C.

Momentos antes de que se llevara acabo la sesión del Congreso para la ratificación de Biden como nuevo presidente, Donald Trump realizó un mitin con miles de sus seguidores frente a la Casa Blanca.

Simpatizantes reclamaban que se haya realizado un supuesto fraude electoral; sin embargo, no han presentado ninguna prueba que compruebe irregularidades en las elecciones de noviembre.

BREAKING: revolution in process as Trump supporters break into the Capitol building, attacking police, breaking windows, and knocking down doors

Full anarchy at this “mostly peaceful” demonstration DC

The people have pushed through & are storming to main chambers pic.twitter.com/NW6VDDNBQw

— ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021