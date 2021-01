Twitter y Facebook eliminan publicación de Donald Trump

ESTADOS UNIDOS.- Las redes sociales Facebook y Twitter eliminaron de las cuentas de Donald Trump un video en el que el mandatario incita a la violencia; derivado de las protestas en el Capitolio de Estados Unidos.

Desde temprano, Twitter comentó que restringirían las publicaciones que pretendieran alterar el orden con motivo de las manifestaciones en el Capitolio.

Poco después, bloqueó un tuit de Donald Trump, en el que aseguraba que los hechos ocurrieron porque se trató de una victoria electoral despojada.

Por su parte, Facebook aseguró que eliminaron un video publicado en la cuenta de Donald Trump, por incitar a la violencia de sus partidarios.

This is an emergency situation and we are taking appropriate emergency measures, including removing President Trump's video. We removed it because on balance we believe it contributes to rather than diminishes the risk of ongoing violence.

